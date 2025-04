Ônibus estava com freio acionado quando andou sozinho no Aquárius

Um ônibus do transporte coletivo de São José dos Campos se envolveu em um acidente na tarde desta sexta-feira (4), ao descer desgovernado uma ladeira na zona oeste da cidade. O veículo, que pertence à Viação Saens Peña, atingiu árvores e um poste de energia na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, nas proximidades do bairro Jardim Aquarius.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O coletivo estava parado em um ponto na Rua Juiz David Barilli quando, por motivos ainda desconhecidos, começou a se mover sem controle, percorrendo cerca de 150 metros até colidir com o poste. No momento do incidente, apenas o cobrador estava a bordo. Ele sofreu ferimentos leves e está recebendo assistência da empresa responsável.