Temporal invade pelo menos 20 casas em Jacareí

Jacareí foi uma das cidades mais afetadas pela forte chuva que atingiu a região nesta semana. O temporal de quinta-feira (3) causou alagamentos, quedas de árvores e inúmeros transtornos aos moradores. O volume acumulado chegou a 55 milímetros em apenas quatro horas, segundo a Defesa Civil.

No bairro Jardim Jacinto, a situação foi crítica. A rua Arthur Bernardes se transformou em um verdadeiro rio, e mais de 20 casas foram invadidas pela água. Vídeos enviados por moradores mostram a força e a velocidade com que a enxurrada avançou pelas ruas e imóveis.