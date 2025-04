OVALE CAST: 'Não via mulheres negras na TV', diz Mayara Silva

A gente se vê na TV? Nem sempre...

A jornalista Mayara Silva, apresentadora de “Vivacitá”, OVALE Cast sobre o Universo Feminino, disse que, quando criança, nunca se via representada no vídeo.

“O que a gente tinha na TV? Tinha Xuxa, tinha Angélica, mas a gente não tinha mulheres negras. Eu não via nenhuma mulher de black power, nenhuma mulher de cabelo crespo, nenhuma mulher negra”, disse Mayara no podcast de estreia, um bate-papo sobre as mulheres na comunicação Femininas”, com as também jornalistas Michele Sampaio e Ana Flávia Simões.