Homem é preso após ameaçar atirar em mulher em Jacareí

A PM localizou o suspeito na Rua Nilo David, no Parque Imperial. Durante a abordagem, ele jogou a arma no chão. Os policiais apreenderam uma pistola calibre .765, com numeração suprimida, além de dois cartuchos deflagrados no local e um intacto no carregador. O homem também portava R$ 1.244 em espécie.

Ele foi levado à delegacia e autuado pelos crimes de ameaça, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma.

O veículo usado por ele foi apreendido e encaminhado ao pátio. As vítimas foram orientadas sobre os prazos para representação criminal.