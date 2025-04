Com chuva forte, CCR diz que há previsão para fechar a Rio-Santos

A concessionária CCR RioSP informou que está acompanhando os alertas de previsão de chuvas fortes para os 270 km da rodovia Rio-Santos, entre as cidades de Ubatuba (SP) e a cidade do Rio de Janeiro, durante este fim de semana. Há risco de a estrada ser fechada.

A empresa disse que tem um plano de operação e mitigação de ocorrências para períodos de condições climáticas adversas e está preparada para atuar em caso de necessidade.