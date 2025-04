Cinco homens são presos por furto de fios em São José

Cinco homens foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (3) suspeitos de furtar cabos de cobre em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na Estrada de Santa Bárbara, no distrito de São Francisco Xavier, e os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo foi abordado durante patrulhamento após uma denúncia via Copom sobre um veículo Ford Ka em atitude suspeita. No local indicado, os policiais inicialmente encontraram um homem dirigindo uma Fiorino branca parada em uma curva. Durante a abordagem, ele apresentou informações desconexas e carregava um alicate corta-frio dentro do veículo, mas acabou liberado.