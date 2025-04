Após 14 meses, Câmara ouvirá representante da Sabesp em Taubaté

Sabesp

A Câmara de Taubaté irá ouvir na próxima quinta-feira (10), a partir das 14h, um representante da Sabesp que irá "prestar esclarecimentos sobre a qualidade da água fornecida pela concessionária" no município.

Requerimento

Ao pedir a convocação, em janeiro de 2024, o vereador Moises Pirulito (PL) afirmou que o motivo era a "crescente preocupação da população em relação à qualidade da água fornecida pela Sabesp em nosso município", devido a "inúmeros relatos" que "indicam que a água está chegando às residências com aspecto sujo e sabor forte, o que levanta sérias questões sobre a segurança e potabilidade desse recurso essencial".