Joseense encara o Paulista e mira vitória simples para ir à semi

O time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, precisa de uma vitória simples para se classificar à semifinal. Isso porque no jogo de ida, no sábado anterior, ficou no empate por 2 a 2, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

O Atlético Joseense recebe o Paulista de Jundiaí na tarde deste sábado (5), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Apesar do bom resultado fora de casa, o Tigre do Vale saiu de campo com a sensação de que poderia ter construído um resultado melhor. Isso porque abriu 2 a 0 já no segundo tempo, mas cedeu o empate no final e ainda teve um gol anulado no primeiro tempo.

Mas, o que deixou o clube da região inconformado foi a arbitragem do jogo. Na oportunidade, Ambrogi reclamou bastante de uma falta no goleiro no lance do primeiro gol, onde à primeira vista teria sido uma falha de Luan. No entanto, pela imagem da televisão, se percebe um joelho do jogador do Paulista atingindo o goleiro, e o árbitro seguiu o lance.

Além disso, no gol de empate do Galo, teria uma falta na origem do lance, também não marcada. E o time da região quer usar tudo isso como combustível e motivação para buscar a vaga.