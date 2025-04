Mega-Sena 2848: aposta de São José ganha R$ 50 mil nesta quinta

Um apostador de São José dos Campos faturou R$ 50.494,97 na Mega-Sena, concurso 2848, na noite desta quinta-feira (3). Ele foi um dos 73 que acertaram cinco pontos, ou seja, a segunda faixa de ganho desta loteria.

No entanto, ninguém acertou a faixa principal de seis acertos e o prêmio, novamente, acumulou em R$ 60 milhões. Esse sortudo de São José fez a aposta na Mega-Sena com um jogo simples na Lotérica Premiada. Agora, ele tem até 90 dias para sacar o valor em qualquer agência da Caixa, onde precisa levar um documento original com foto e o bilhete premiado.