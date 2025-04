São José Basket perde em casa para o Araraquara

Agora, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, fica com cinco vitórias e quatro derrotas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O São José Basket perdeu por 70 a 41 para o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (3), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela sexta rodada da primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga se Basquete Feminino).

Na próxima rodada, as joseenses voltam a jogar no domingo (6), a partir das 17h, quando recebem o Blumenau, novamente no Teatrão. E o Araraquara joga no mesmo dia, mas às 11h, quando visita o Santo André, no Grande ABC.

O jogo

Em quadra, o São José conseguiu uma boa atuação no primeiro quarto e abriu seis pontos de vantagem. Assim, fez 18 a 12 e mostrou força na partida desta noite no Teatrão.

Mas, no segundo quarto, o time de Araraquara voltou melhor e começou a reduzir a diferença, encostando rapidamente o placar. Em pouco tempo, as visitantes passaram à frente e, com uma atuação fraca, o São José foi para o intervalo seis pontos atrás: 31 a 25.