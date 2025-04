Cidades do Vale estão entre as mais chuvosas do Estado; confira

O Vale do Paraíba concentrou alguns dos maiores volumes de chuva registrados no Estado de São Paulo nas últimas 12 horas, conforme dados divulgados pela Defesa Civil do Estado, com base em medições do Cemaden e do Inmet, coletadas até as 20h25 desta quinta-feira (3).

Jacareí aparece em destaque, ocupando o segundo lugar no ranking estadual, com 47 mm de precipitação acumulada no bairro São João. Também se destacam Campos do Jordão, com diversos pontos de medição registrando entre 14 mm e 29 mm, como nos bairros Capivari (29 mm), Vila Cristina e Monte Carlo (ambos com 23 mm), além de outras regiões como Jd. Frei Orestes e Alto da Boa Vista.