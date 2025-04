'Casa que resolve', propõe pai de acusado de estupro de jovem

Um jovem de 18 anos, identificado como Victor Bruno da Silva, é investigado pela Polícia Civil de Alagoas por supostamente agredir física e sexualmente Maria Daniela Ferreira, 19 anos, em dezembro de 2024, na zona rural de Coité do Nóia (AL).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ganhou repercussão após o pai do suspeito sugerir ao genitor da vítima que os dois se casassem para "resolver o ocorrido", conforme relatado pelo advogado da família de Daniela, Ikei Gabriel.