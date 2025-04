Rua vira ‘rio’ em Jacareí com tempestade violenta

Jacareí foi uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região nesta quinta-feira (3), justamente no dia em que comemorava seus 373 anos. Entre os pontos mais atingidos está o bairro Veraneio Ijal, onde uma rua ficou completamente alagada, transformando-se em um verdadeiro rio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da enxurrada, que assustou os moradores. “Toda vez que chove acontece isso e ninguém toma providência”, desabafou uma moradora em publicação no Facebook. Outra residente, Helenice Rosa, também comentou: “Toda chuva acontece isso”.