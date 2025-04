São José registra segunda cratera em uma semana após fortes chuva

As intensas chuvas que atingem São José dos Campos nesta semana continuam provocando estragos pela cidade. Nesta quinta-feira (3), a Prefeitura interditou o trânsito na Travessa Constantino Pintus, na Vila Rossi, devido ao desmoronamento de valas causadas pelo mau tempo, o que gerou riscos para motoristas e pedestres. A via passa a operar em sentido único, em direção à Avenida Olivo Gomes.

Como medida complementar, o tráfego também foi alterado na Rua Franz de Castro, que agora terá sentido único em direção à Avenida Rui Barbosa. O trecho da Avenida Olivo Gomes próximo à obra segue com trânsito em ambos os sentidos. Agentes de mobilidade estão no local para orientar os condutores, e a região foi devidamente sinalizada.