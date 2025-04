Eu não gosto deste tal de BOHO, e agora?

Esses dias, recebi críticas por uma escolha que fiz para uma entrevista na TV. E antes que você pense que vou começar com o clássico “se não gostou, guarda pra você” ou o batido “quem está na internet tem que ter casca e aguentar”, já adianto: não irei! Prefiro, entre um comentário ácido e outro, tentar interpretar e por que não, enxergar algo que eu posso não ter percebido em um primeiro momento - ok a maioria das vezes eu simplesmente ignoro solenemente rsrsrs. Mas mais do que ignorar, eu gosto de pegar essas alfinetadas, misturá-las com um punhado de maturidade e transformar tudo isso em algo que valha a pena: um bom bate papo com vocês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quantas vezes você já viu uma tendência pipocando por aí e pensou, com aquele leve franzir de testa, “Sério que isso vai pegar?” Ou então, com um suspiro resignado, “Isso não é pra mim, não”? Eu já. Minhas clientes e alunas também. E sabe o que eu descobri e venho reforçando – e ensinando – que existe uma liberdade deliciosa em olhar para o que está na moda e dizer: “Que lindo. Mas não, obrigada.”