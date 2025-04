Adeus, dona Terezinha; ela parte aos 82 anos em Jacareí

Dona Terezinha Maria de Oliveira faleceu nesta quinta-feira (3), em Jacareí, aos 82 anos de idade. O sepultamento acontece nesta sexta (4), às 16h, no Cemitério Memorial do Vale, o Residencial Villa Branca, na mesma cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar da dor da perda, os parentes e amigos ficarão com as boas lembranças de Dona Terezinha, que aproveitou bastante a vida. E ficou conhecida por ser uma pessoa de bom coração e muito alegre. “Descanse em paz D Terezinha . Meus sentimentos a toda família”, escreveu Roberta Valentina Oliveira, nas redes sociais do Campo das Oliveiras, onde acontece o velório.