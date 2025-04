VÍDEO: Pitty mostra ‘perrengue’ pré-show apoteótico em São José 

Cantora se apresentou em São José dos Campos e enfrentou alguns desafios para cumprir a agenda. Sempre com bom humor, a baiana compartilhou nas redes sociais os problemas. Entre eles, barreiras no trânsito, correria no camarim e até um problema de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ainda assim, a apresentação ocorreu sem problemas. A artista mostrou até mesmo a fila, na porta do Sesi, em São José dos Campos, com os fãs que aguardavam. Um membro da equipe comenta que fazia tempo que não via uma fila tão grande.