Temporal com ventos fortes derruba muro sobre veículos em Jacareí

Uma chuva intensa, acompanhada de fortes rajadas de vento, atingiu Jacareí nesta quinta-feira (3) e provocou a queda de um muro sobre dois veículos estacionados na rua Rosária Maria da Conceição, no bairro Bandeira Branca II. A informação foi confirmada pela Defesa Civil Municipal.

Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos. Equipes da Defesa Civil foram acionadas e trabalham no local para realizar o corte de árvores e garantir a segurança da área afetada.