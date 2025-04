Agora: Chuva adia show e atrapalha aniversário de Jacareí

As comemorações pelos 373 anos de Jacareí foram impactadas pelo mau tempo na noite desta quinta-feira (3). Devido às fortes chuvas, parte da programação festiva foi suspensa, incluindo o show da banda Palace, que seria realizado no Parque da Cidade.

O anúncio do adiamento foi feito pelo prefeito Celso Florêncio, diretamente do palco do evento, ao lado dos integrantes da banda. “Com a chuva intensa, muitas pessoas não conseguiram chegar. Solicitamos à banda que o show fosse transferido, e eles gentilmente aceitaram. A apresentação acontecerá no próximo domingo (6)”, afirmou o prefeito.