Homem forte! Taubaté renova contrato com executivo Léo

O Taubaté garantiu nesta quinta-feira (3) a permanência do diretor executivo Leonardo Silvério até a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Responsável pelo planejamento da equipe desde sua chegada, em agosto do ano passado, Silvério teve papel fundamental na organização do elenco e na construção de uma campanha histórica na competição deste ano.

Sob sua gestão, o Burro da Central teve um desempenho notável, alcançando as semifinais da Série A-2 e registrando sua melhor participação na divisão nos últimos 20 anos. A equipe mostrou consistência ao longo do torneio, contando com o apoio da torcida e um trabalho bem estruturado dentro e fora de campo.

"Fizemos uma grande campanha este ano e precisamos manter o planejamento para alcançar nossos objetivos. A continuidade do trabalho do Leonardo é essencial para a organização do clube, e temos certeza de que seguiremos fortes, como demonstramos nesta Série A2, sempre ao lado da nossa torcida", afirmou o presidente do Taubaté, Hélio Marcondes.

Com a renovação, a diretoria busca dar continuidade ao projeto de fortalecimento do clube, mirando novas conquistas e, quem sabe, o tão sonhado acesso à elite do futebol paulista nos próximos anos.