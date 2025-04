Ex-Globo: 'É gravíssimo', diz Michelle Sampaio sobre padrão na TV

A jornalista Michele Sampaio lembrou em “Vivacitá”, OVALE Cast sobre o Universo Feminino, a crise que enfrentou na TV Vanguarda por estar acima do peso, após a gravidez.

“Eu também passei por uma situação que foi uma quebra de padrão. Depois da gravidez, engordei. Se você está disposta, você, Mayara, você está disposta a apresentar com cabelo black power e eu estou disposta a sentar na bancada acima do peso, e você não está preocupada com o julgamento do outro, porque um veículo (de comunicação) é que vai cercear isso? Se ele traz algo da tela pra fora e da tela pra dentro ele não aplicado isso em prática? Como sociedade isso é muito incongruente e, como veículo de comunicação, isso é gravíssimo”, disse.