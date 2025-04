Taubaté: reunião debate revisão do código de obras e edificações

Reunião

A Prefeitura de Taubaté vai realizar na próxima segunda-feira (7), a partir das 18h, uma reunião pública sobre a revisão do Código de Obras e Edificações. O evento será no Centro de Formação dos Professores (Rua Dr. Emílio Winther, 108 - Centro).

Discussão

"O encontro será direcionado aos profissionais da área da construção civil, engenheiros, arquitetos e urbanistas, mas todas as pessoas interessadas poderão participar a fim de contribuir com sugestões e aprimoramentos que tornem o novo código mais alinhado às necessidades dos profissionais da área e da população", afirmou a Prefeitura.