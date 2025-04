Taubaté inicia reparos na cobertura da Avenida do Povo

Avenida

Tiveram início nessa quinta-feira (3) as ações de reparo da área danificada da cobertura da Avenida do Povo, na região central de Taubaté.

Reparo

"Além da retirada da lona, será realizada a medição da área afetada, entre outros reparos necessários em toda a extensão da cobertura a fim de prevenir danos em outros pontos. Posteriormente, em nova data a ser definida, será realizada a instalação da lona e a conclusão dos serviços", afirmou a Prefeitura.