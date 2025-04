Jovem de 23 anos morre afogado na praia de Juquehy

A comunidade do Litoral Norte está de luto após a morte trágica do jovem Jackson, de 23 anos, que se afogou na tarde de quarta-feira (2) na praia de Juquehy, em São Sebastião.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relatos de testemunhas, Jackson foi arrastado pela correnteza enquanto tentava nadar. Apesar dos esforços para se manter à tona, ele acabou se afogando antes de ser resgatado.