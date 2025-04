Homem suspeito de ser membro do PCC é morto pela PM em Caraguá

Com o homem, os policiais encontraram uma pistola da marca Kanik, calibre 9mm, com a numeração suprimida, bem como a carteira de identidade com o nome de Joel Cassimiro da Silva, identificado como a vítima. A arma e o documentos foram apreendidos.

A perícia técnica do Instituto de Criminalística compareceu ao local para a análise da morte da vítima. As armas dos policiais também serão periciadas. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. A Polícia Civil seguirá com a investigação para apuração detalhada dos fatos e possível ligação do suspeito com atividades criminosas da facção PCC.