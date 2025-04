RMVale recebe hoje oficina preparatória da ‘Operação SP Sem Fogo’

O Vale do Paraíba recebe nesta quinta-feira (3) a oficina preparatória para a ‘Operação SP Sem Fogo’, cuja fase amarela ocorre entre os meses de abril e maio e tem como principal objetivo “preparar as equipes para o período de estiagem, reforçando as ações preventivas e de preparação”, segundo a Defesa Civil Estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na região, as equipes da Defesa Civil do Estado capacitarão os agentes municipais sobre as medidas de prevenção e combate às queimadas florestais.