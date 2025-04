Mulher esfaqueia companheiro após agressão e tentativa de estupro

Uma mulher de 49 anos esfaqueou o próprio companheiro, de 46 anos, em Ubatuba, após sofrer agressão e tentativa de estupro, segundo ela relatou à Polícia Militar. O caso aconteceu na quarta-feira (2), no bairro Estufa 2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender desentendimento entre casal, com possível tentativa de homicídio.