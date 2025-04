Homem morre em ação da PM no Vale após fuga e ameaça de tiro

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 30 anos morreu na tarde de quarta-feira (2), durante ação da Polícia Militar no Vale do Paraíba, após ser baleado durante cumprimento de mandado de prisão. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, em Roseira.

Ele foi localizado em uma residência de familiares na cidade de Roseira. Durante o cerco policial, Fagner tentou fugir pelos fundos da casa, pulou um muro e correu em direção à rodovia Presidente Dutra.

De acordo com a PM, o sargento, que o perseguia, deu ordem de parada, que não foi obedecida. Ainda segundo o relato policial, Fagner teria sacado uma arma e tentado atirar contra o agente, que reagiu com três disparos, atingindo o suspeito, que morreu no local.

A arma do suspeito, um revólver calibre .38 da marca Rossi, com cartuchos deflagrados, foi apreendida. Também foi recolhida a arma do policial, uma pistola Glock calibre .40, pertencente à PM. As armas serão periciadas.