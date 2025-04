URGENTE: Mãe tenta matar filho deficiente com insulina em SJC

Uma mulher de 56 anos tentou matar o próprio filho deficiente aplicando insulina e, em seguida, tentou tirar a própria vida, em São José dos Campos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e tentativa de suicídio pela Polícia Civil nesta quarta-feira (2). Ambos seguem internados, sem previsão de alta.