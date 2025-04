Onde está Ana Clara? Jovem estudante de 16 anos sumiu em São José

A jovem estudante Ana Clara da Costa Moreira, 16 anos, desapareceu após sair de casa para ir à escola na quarta-feira (4), em São José dos Campos. A família está desesperada.

Ana Clara mora no Jardim da Granja, na região sudeste de São José, e saiu de casa para ir à escola estadual Pedro Mazza, às 7h de quarta-feira. Segundo informações, ela não entrou na escola e está desaparecida desde então.