Agora: Defesa Civil alerta São José: 'busque abrigo'

A Defesa Civil emitiu um alerta na manhã desta quarta-feira (3) informando sobre a chegada de uma frente de chuva acompanhada de ventos à cidade de São José dos Campos e municípios vizinhos. O aviso foi enviado às 7h28, orientando a população a buscar abrigo em locais seguros.

O tempo mudou nas últimas horas, e a previsão indica a possibilidade de chuvas intensas ao longo dos próximos dias. As autoridades reforçam a necessidade de atenção, especialmente em áreas de risco, como encostas e regiões com histórico de alagamentos.