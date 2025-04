Embraer entrega 30 aeronaves em 2025 e tem alta de 20% ante 2024

A Embraer entregou 30 aeronaves no primeiro trimestre de 2025. O resultado foi 20% superior ao registrado no primeiro trimestre do ano passado, quando 25 aviões foram entregues.

Na comparação com o mesmo período de 2024, o volume de entregas da Aviação Comercial ficou estável com sete aeronaves.