Apartamento pega fogo em Lorena e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um apartamento no terceiro andar de um prédio na região central de Lorena pegou fogo e mobilizou o Corpo de Bombeiros. O incêndio aconteceu por volta de 18h30 de quarta-feira (2).

No local, os bombeiros atuaram no combate ao incêndio que atingiu o apartamento no terceiro andar.