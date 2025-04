Jacareí completa 373 anos; veja o que abre e fecha

A Prefeitura de Jacareí decretou feriado nas repartições públicas municipais, nesta quinta-feira (3), aniversário de 373 anos do município, e ponto facultativo na sexta-feira (4). O retorno do expediente acontece na próxima segunda-feira (7).

As UPAs funcionarão normalmente, todos os dias. O Sistema Integrado de Medicina e as UBSs, estarão fechados durante o feriado prolongado, com exceção da UBS Central, que abrirá na sexta (4), das 7h às 17h, para atendimento odontológico urgente, aplicação de vacinas, curativos e medicação.