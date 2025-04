Jacareí apresenta projeto do futuro Hospital Municipal

Em comemoração ao aniversário de 373 anos de Jacareí, a Prefeitura revelou nesta quarta-feira (2) as primeiras imagens do projeto arquitetônico em 3D do futuro Hospital Municipal. A unidade será construída na Avenida Malek Assad, no Jardim Santa Maria, e ocupará uma área de 10 mil metros quadrados distribuída em dois pavimentos.

O hospital contará com aproximadamente 120 leitos e estrutura completa para atendimento de média e alta complexidade. Estão previstos setores como UTI adulta e pediátrica, consultórios, centro cirúrgico, pronto atendimento, ala de emergência, além de espaços destinados a exames laboratoriais e de imagem. A infraestrutura também incluirá estacionamento amplo, área para ambulâncias e um heliponto.