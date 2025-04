Após dois meses internado, Dereck recebe alta em São José

Derek Chinelatto, de 30 anos, deixou na terça-feira (1º) o hospital onde estava internado desde o grave acidente com uma lancha ocorrido no fim de janeiro, em Nazaré Paulista. A vítima, que sofreu queimaduras em 65% do corpo, passou por um longo período de recuperação em São José dos Campos e finalmente recebeu alta médica.

Após ser socorrido em estado crítico pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, Derek foi inicialmente atendido no Hospital Municipal de São José dos Campos e, posteriormente, transferido para a Santa Casa da cidade, referência no tratamento de queimaduras.