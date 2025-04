Farma Conde São José vence o Unifacisa e sobe para 9º no NBB

Com esse resultado, o time da região vai a 16 vitórias, com 15 derrota, e subiu para o nono lugar, passando os paraibanos, que ficam com 15 vitórias e 16 derrotas.

O Farma Conde São José Basketball venceu o Unifacisa (PB) por 78 a 66 na noite desta quarta-feira (2), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Na próxima rodada, o time paraibano volta a jogar no dia 7, em casa, quando recebe o Pinheiros, a partir das 19h30, na Arena Unifacisa. E o São José joga no dia 9, quando visita o União Corinthians, às 19h30, no ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

O jogo

Em quadra, o São José encontrou muitas dificuldades no primeiro quarto. Tanto é que, na metade do período, o técnico Régis Marrelli já fez a primeira parada para organizar o time. Em determinado momento, a vantagem do Unifacisa chegou a oito pontos, mas os joseenses reagiram e foram buscar o empate em 18 a 18.

No segundo quarto, novamente o São José começou falhando muito na marcação e vendo o adversário acertar muitas cestas de três pontos. E, outra vez, Marrelli teve que parar o jogo. Então, uma diferença que chegou a nove pontos para os visitantes, acabou pulverizada, com os joseenses pulando na frente do placar e fechando a primeira parte do jogo com 34 a 31.