Prefeitura de Taubaté foi alvo de ataque hacker em agosto de 2024

Invasão

A Prefeitura de Taubaté divulgou nessa quarta-feira (2) que os servidores de arquivos da administração municipal foram alvo de uma invasão digital em agosto de 2024, que resultou em vazamento de dados públicos.

Dados

Essa invasão, segundo a Prefeitura, resultou no vazamento de dados sensíveis de áreas como saúde (prontuários eletrônicos), educação (fichas dos alunos), administração (informações patrimoniais e dados dos servidores), jurídico (dados de processos e de moradores) e planejamento (dados sobre imóveis particulares).