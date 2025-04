Adeus, Jessica Fernandes: moradora do Vale morre aos 37 anos

Morreu aos 37 anos, na última quinta-feira (3), Jessica Fernandes Monteiro, moradora do Vale do Paraíba. A causa da morte não foi divulgada. Pessoas que conheciam Jessica disseram que ela faleceu em decorrência de complicações de uma cirurgia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo de Jessica foi velado na Igreja Catedral da Paz, no bairro Rio Abaixo, em Jacareí. O sepultamento foi realizado no Cemitério Memorial do Vale, na sexta-feira (4), às 15h.