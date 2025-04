Jovem invade casa e estupra a própria mãe; ele foi preso

Um jovem de 21 anos invadiu a casa da mãe e a estuprou na madrugada da última segunda-feira (31), no Distrito Federal. Ele foi preso.

O crime, que chocou até mesmo a polícia, aconteceu após o jovem pular a janela e render a mãe, de 41 anos, segurando-a com força e tapando-lhe a boca com um travesseiro, para depois estuprá-la. A mãe ficou ferida nos braços.