Comerciantes de Santana, em São José, enfrentam onda de furtos

Comerciantes da região norte de São José dos Campos estão apreensivos com a crescente onda de furtos no bairro Santana. Na madrugada de terça-feira (1), uma loja de roupas localizada na Avenida Rui Barbosa foi invadida, e os criminosos levaram produtos avaliados em cerca de R$ 7 mil.

Imagens do circuito interno de segurança mostram os suspeitos utilizando lanternas para selecionar roupas, calçados e acessórios. Segundo o proprietário do estabelecimento, os criminosos entraram pelo telhado e tiveram acesso direto ao estoque, nos fundos da loja. Este foi o primeiro furto no local, mas ele afirma que será necessário investir ainda mais em segurança, o que representa um custo adicional difícil de arcar.