Após um ano, texto sobre destinação de áreas verdes volta à pauta

Uma Pelom precisa de maioria qualificada para ser aprovada - ou seja, de dois terços dos votos, o que representa ao menos 14 dos 21 vereadores. Em fevereiro de 2024, a base governista era menor do que isso. E, atualmente, continua a ser - conta com apenas 12 dos 21 votos. Ou seja, para que a proposta seja aprovada, ao menos dois dos nove vereadores da oposição terão que votar a favor.

Oposição.

Dos nove vereadores da oposição, cinco são do PL, dois do PT, um do PSDB e um do Cidadania. Parlamentares do PL ouvidos pela reportagem negaram que exista acordo para o partido votar a favor da Pelom.

Já o PT, que faz oposição desde o início do atual governo, em 2017, não descarta votar a favor da proposta - os dois votos do partido garantiriam a aprovação. "Estamos avaliando a proposta. Não dá pra engessar as áreas conforme foram aprovadas nos loteamentos porque há uma dinâmica na cidade, onde muitas vezes você precisa atender novas necessidades que não estavam previstas na criação do loteamento. Além disso, é preciso garantir áreas para programas habitacionais e para regularização de interesse social. Por outro lado, precisamos ter segurança de que não haverá comprometimento do equilíbrio ambiental no município. Já apresentamos essas preocupações para a administração", disse a vereadora Amélia Naomi (PT).