Procon vê variação de 63% em preços de ovos de Páscoa em Taubaté

Uma pesquisa realizada pelo Procon Taubaté entre os dias 26 e 27 de março revelou diferenças significativas nos preços de ovos de Páscoa e caixas de bombons em dez estabelecimentos da cidade. O levantamento mostrou variações que chegam a 63,64% para um mesmo produto.

Entre os destaques, o ovo Caribe Garoto 229g apresentou a maior diferença, sendo encontrado por R$ 45,90 no menor preço e R$ 69,99 no mais caro - uma variação de 52,48%. Já o ovo Barbie Lacta 166g teve preços entre R$ 66,90 e R$ 99,99, com diferença de 33,50%.