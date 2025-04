Jovem morre de fome e sede após ser amarrado à cama por irmãos

Um jovem de 18 anos morreu de fome e sede após ter sido mantido amarrado a uma cama por seus três irmãos durante dias. O caso aconteceu em Iowa (EUA).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os três irmãos foram presos por sequestro e homicídio do jovem Ezekiel, que foi encontrado amarrado à cama dentro de casa.