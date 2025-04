Agora: Vale está em alerta para chuvas nas próximas horas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um novo alerta para a ocorrência de temporais entre esta quinta-feira (3) e sábado (5), com ênfase nas regiões do Litoral Norte, Baixada Santista e Vale do Paraíba. A previsão é de chuvas intensas e contínuas, com acumulados elevados que podem provocar alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, especialmente em áreas vulneráveis.

Segundo os modelos meteorológicos, a chegada de uma frente fria deve intensificar os volumes de chuva em diversos pontos da Faixa Leste do estado, atingindo também as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Itapeva e o Vale do Ribeira. No entanto, o Litoral Norte e o Vale do Paraíba são apontados como áreas críticas para a concentração de chuvas mais severas.