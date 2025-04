Suspeita de matar cachorro na região é liberada após audiência

Uma mulher de 50 anos, acusada de matar o próprio cão, foi liberada pela Justiça nesta quarta-feira (2), um dia após o ocorrido. O caso foi registrado no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, no litoral norte paulista.

A suspeita participou de uma audiência de custódia e obteve liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Ela deverá comparecer à Justiça sempre que for intimada e está impedida de alterar seu endereço sem autorização judicial.