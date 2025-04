Jovem é presa com drogas e simulacro de arma em Ubatuba

Uma operação policial resultou na prisão em flagrante de uma jovem de 18 anos, por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (1°) em Ubatuba. A ação ocorreu no Condomínio Estufa I, na Rua Juventus, após denúncia anônima sobre a presença de drogas e armas no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem ao endereço, os policiais militares avistaram a jovem entrando correndo na residência. Durante a abordagem, foi encontrada uma sacola contendo 794,9 gramas de maconha divididas em 240 porções, 143,73 gramas de crack em 205 embalagens plásticas e 310,94 gramas de cocaína acondicionadas em 296 recipientes do tipo eppendorf. Além das drogas, os agentes apreenderam R$ 168 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo que estava escondido embaixo da cama.