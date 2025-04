Polícia apreende drogas e prende três por tráfico em São José

A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens por tráfico de drogas nesta quarta-feira (2) em São José dos Campos. A ação ocorreu em uma residência na Avenida Vinte e Três de Dezembro, no Jardim das Cerejeiras, e fez parte de uma operação do DEIC (Departamento Estadual de Investigações sobre o Crime Organizado).

Com os suspeitos de 22, 26 e 46 anos, os policiais apreenderam: 1,4 kg de cocaína em pinos; 10,8 kg de cocaína a granel; 70,1 g de crack; 23,3 g de haxixe.