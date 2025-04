Gestão financeira dos ônibus ficará com empresa ou Urbam em SJC

A gente acredita que no mercado a gente consegue ter mais vantagem na operação. Quando a gente fala isso, nós temos que ter vantagem. A gente vai fazer o cálculo, se no mercado a gente vai ter que pagar alguma taxa de administração para essa empresa fazer a operação ou na Urbam a gente consegue ter menos despesa. Para quê? Porque nós estamos falando da tarifa. Nós estamos falando aí de valores que a gente quer ter a menor despesa para a gente poder fazer com que esse dinheiro possa retornar e ser investido no sistema de transporte público e até fazer com que a tarifa fique num valor mais justo. Então a gente tem todo esse processo de equilíbrio do sistema.

O senhor falou sobre as empresas atuais que operam o sistema. Como tem sido a relação com essas empresas sobre o novo modelo que vocês pretendem implantar em São José dos Campos? Elas têm aceitado essa medida disruptiva? Elas pleiteiam e têm interesse em operar esses ônibus? Como é que tem sido o diálogo com essas empresas? E quando começar a nova operação, as atuais empresas vão sair do sistema?