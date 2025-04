Polícia de São José combate quadrilha do ‘golpe da pane no carro’

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Participaram 24 policiais civis com o emprego de 12 viaturas, sendo os mandados cumpridos em imóveis localizados nas cidades de São Paulo e Mogi das Cruzes (SP). Seis aparelhos celulares foram apreendidos.

De acordo com as investigações, o crime de estelionato teria ocorrido no final do ano passado, na zona oeste de São José dos Campos, quando a vítima foi abordada na via pública sob a alegação de que seu veículo apresentava defeito.

No momento em que a vítima parava para averiguação, surgiam outros indivíduos que se apresentavam como falsos mecânicos vinculados à seguradora da vítima, realizando uma suposta substituição de peças com posterior cobrança de valores simbólicos.

Golpe da pane no carro.